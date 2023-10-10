إطلاق مبادرة "الضواحي الخضراء" لزراعة 1.3 مليون شجرة في مشاريع "سكني"

‎أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان، مبادرة الضواحي الخضراء، لزيادة الغطاء النباتي في مشاريع برنامج سكني، وتحسين جودة الحياة للسكان وزيادة جاذبية الوحدات السكنية في تلك المشاريع، إذ ستسهم المبادرة بتقليل انبعاثات الكربون المسببة للتلوث في المناطق السكنية لتحسين جودة الحياة في مدن المملكة.

‎وتستهدف الوزارة زراعة 1.3 مليون شجرة في 50 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، تغطي 55 مليون م2 من مساحات المشاريع، والتي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية وعدد من المدارس والمرافق الأخرى، إضافة إلى تشجير 2 مليون م2 من الشوارع والممرات، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة عبر 3 مراحل تبدأ من 2033 حتى 2025، ليستهدف المشروع في مرحلته الأولى زراعة 270 ألف شجرة وشجيرة محلية من النباتات الملائمة لكل منطقة.