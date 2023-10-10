النصر الأكثر معاقبة انضباطيا بـ 14 قرارا والشباب غرامته 330 ألفا

تجاوزت إيرادات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغ المليوني ريال قيمة المخالفات ورسوم الاحتجاجات المصادرة في 72 مخالفة تم رصدها منذ الـ 16 من أغسطس الماضي.

وبلغت مخالفات أندية وري روشن السعودي 54 مخالفة، وذلك من أجمالي مخالفات اللجنة والبالغ قيمتها 1.352.500 ريال، فيما بلغت قيمة 29 مخالفة لأندية في باقي مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم 685 ألف ريال، حيث بلغ مجموعها 2.037.500 ريال.

وكانت اللجنة قد أصدرت أمس 11 قرارا جديدا، بحق أندية، النصر (4 قرارات)، الاتحاد والأهلي (قرارين)، الفيصلي، الشرق، والشعلة مجموع غراماتها 247 ألف ريال.

وتصدر النصر قائمة الأندية الأكثر مخالفات بـ 14 مخالفة وبلغت قيمتها 281.250 ريالا، فيما تصدر الشباب قائمة الأكثر غرامات بـ 330 ألف ريال (4 قرارات).

وجاء الأهلي ثالثا من حيث قيمة مبالغ المخالفات 212.5 ألف ريال، ثم الهلال بـ 180 ألف، يليهم الاتحاد بـ 121.250 ريالا، وهم الأندية الخمسة الذين تجاوزت مخالفاتهم 100 ألف ريال.

وحل التعاون سادسا بـ 70 ألف ريال، الاتفاق 45 ألف ريال، الحزم 25 ألف ريال، وأبها 20 ألف ريال.

وحصلت أندية الخليج، الرائد، الطائي، الفتح، والوحدة على مخالفة واحدة قيمتها لكل ناد عشرة ألاف ريال.

ونصت لائحة اللجنة أن كل شخص أو نادي يمتنع سداد مبلغ المخالفة، تقوم اللجنة بإخطار المنفذ ضده كتابيا وإمهاله عشرة أيام لتنفيذ القرار، وفي حال عدم التنفيذ بعد إخطار المنفذ ضده، تقوم اللجنة بإصدار قرار مشتمل على العقوبات التالية: إيقاع غرامة مالية تتناسب مع حجم المبلغ المالي المتأخر ولا تزيد عن 20 ألف ريال للشخص الطبيعي، 50 ألف ريال للشخص الاعتباري.

وأوضحت اللجنة أن الخطوة الثانية هي منحه موعدا نهائيا وإمهاله 30 يوما لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار (غير المالي)، وفي حال عدم الالتزام بالموعد الزمني المحدد، يتم إيقاع عقوبات أخرى تضمنتها لائحة اللجنة سواء على الأندية أو الأشخاص الطبيعيين.