البنك المركزي الصيني يضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم 67 مليار يوان (9.33 مليار دولار) بعد أن ضخ أمس 20 مليار يوان (نحو 2.79 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.8 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. من ناحية أخرى واصل اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث حدد بنك الشعب السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 7.17 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 8 بيب صيني عن مستواه أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.