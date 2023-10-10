إدارة التوقعات التضخمية ودورها في مساعدة الاقتصادات «2 من 2»

في الواقع، نجد أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة يرتفع في المعتاد بنحو 0.8 نقطة مئوية مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في التوقعات قريبة المدى، بينما لا يتجاوز انتقال الأثر 0.4 نقطة مئوية في اقتصادات الأسواق الصاعدة. وهناك عامل يمكن أن يفسر هذا الفرق، وهو نسبة مكتسبي المعلومات باستخدام المنظور الخلفي مقابل مكتسبيها باستخدام المنظور الاستشرافي عبر مجموعات الاقتصادات المختلفة. فحين تكون المعلومات عن آفاق التضخم شحيحة وتفتقر إفصاحات البنوك المركزية إلى الوضوح أو المصداقية، يميل الناس إلى تكوين آرائهم بشأن تغيرات الأسعار المستقبلية استنادا إلى خبراتهم الحالية أو السابقة مع التضخم ـ أي يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الخلفي في اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم. وعلى العكس من ذلك، فإن الفئة الأكثر اعتمادا على المنظور الاستشرافي تشكل توقعاتها باستخدام مجموعة معلومات أوسع نطاقا يمكن أن تكون مرتبطة بأوضاع الاقتصاد في المستقبل، بما في ذلك إجراءات البنك المركزي وإفصاحاته ـ أي يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الاستشرافي في اكتساب هذه المعلومات.

وبشأن فروق اكتساب المعلومات وانعكاساتها على السياسات فقد تنطوي هذه الفروق على تبعات مهمة في البنوك المركزية. وكما يتضح من نماذج المحاكاة المستمدة من نموذج جديد يسمح بالفروق في اكتساب المعلومات وتكوين الآراء بشأن التوقعات، نجد أن تشديد السياسة النقدية ستكون آثاره التخفيفية أقل على التوقعات التضخمية والتضخم في المدى القريب عندما تزداد نسبة مكتسبي معلومات التضخم باستخدام المنظور الخلفي في الاقتصاد.

السبب في ذلك هو أن مكتسبي معلومات التضخم الأكثر تركيزا على الماضي لا يستوعبون حقيقة أن زيادات أسعار الفائدة في الوقت الحاضر ستتسبب في إبطاء التضخم لأنها تؤثر سلبا في مستوى الطلب في الاقتصاد. وبالتالي، فإن زيادة نسبة مكتسبي المعلومات باستخدام المنظور الخلفي تعني أنه يتعين على البنك المركزي تشديد سياسته أكثر للوصول إلى درجة الانخفاض نفسها في التضخم. وبعبارة أخرى، تأتي تخفيضات التوقعات التضخمية والتضخم على حساب الناتج بدرجة أكبر عندما ترتفع نسبة مكتسبي المعلومات باستخدام المنظور الخلفي.

بشأن تعزيز فاعلية السياسات فإنه بإمكان البنوك المركزية تشجيع التوقعات بالاعتماد أكثر على المنظور الاستشرافي من خلال إدخال التحسينات على استقلالية السياسة النقدية وشفافيتها ومصداقيتها، وبزيادة الوضوح والفاعلية في الإفصاحات. ومثل هذه التغييرات تساعد الناس على تفهم إجراءات سياسة البنك المركزي وآثارها الاقتصادية، ما يعزز نسبة مكتسبي معلومات التضخم في الاقتصاد باستخدام المنظور الاستشرافي.

توضح نماذج المحاكاة في النموذج الجديد كيف يمكن أن تسهم التحسينات في أطر السياسة النقدية والإفصاحات في خفض خسائر الناتج اللازم لخفض التضخم والتوقعات التضخمية، ما يجعل البنك المركزي أقدر على تحقيق هبوط هادئ.

هناك طريقة يمكن أن تستخدمها البنوك المركزية في تحسين إفصاحاتها، وهي بإرسال رسائل بسيطة ومتكررة عن أهدافها وإجراءاتها بحيث تكون مصممة لتتوافق مع طبيعة الجمهور المعني. غير أن تحسين أطر السياسة النقدية ووضع الاستراتيجيات الجديدة المصممة خصيصا للمساعدة على تحسين ديناميكية التضخم يمكن أن يستغرقا وقتا طويلا أو يتعذر تنفيذهما. تعد مثل هذه التدخلات مكملة لإجراءات تشديد السياسة النقدية الأقرب إلى الطابع التقليدي والتي ستظل عاملا أساسيا في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف في الوقت المناسب.