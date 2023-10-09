الأسهم الأوروبية تتراجع تحت تأثير الأوضاع في الشرق الأوسط

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم وسط ضغوط من الاشتباكات المسلحة في الشرق الأوسط واتجاه المستثمرين نحو أصول آمنة مثل السندات والذهب، بينما ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 3 في المائة.

وبحسب "رويترز" تراجع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 في المائة، وقادت أسهم قطاعي متاجر التجزئة والسفر والترفيه الانخفاضات.

وتجنب المستثمرون العالميون المخاطرة بعد أن أدت الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إلى تعميق حالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة وإثارة المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط.

وقال كريس بوشامب كبير محللي السوق لدى آي.جي "ربما يسود مزاج العزوف عن المخاطرة في الوقت الحالي، على الأقل حتى يصبح نطاق الصراع أكثر وضوحا".

وقفز مؤشر الطاقة 2.9 في المائة مع ارتفاع أسعار النفط بما يزيد على 3 في المائة متجاوزة 85 دولارا للبرميل، ما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب مخاوف ارتفاع التضخم.

وهبطت أسهم شركات الطيران ما بين 4 في المائة و8 في المائة مع تعليق عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى تل أبيب بسبب القلق من ارتفاع تكاليف الوقود.

وارتفعت في المقابل أسهم شركات الدفاع، مثل ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية، ما بين 4 في المائة و9 في المائة على خلفية احتمال نشوب صراع عسكري طويل الأمد في الشرق الأوسط.