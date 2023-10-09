بنك إسرائيل المركزي يبيع 30 مليار دولار لدعم سوق الصرف

أعلن بنك إسرائيل المركزي اعتزامه بيع كمية من العملة الأمريكية تصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج يستهدف دعم سوق الصرف وأسواق المال في إسرائيل بشكل عام، في أعقاب الهجوم العسكري الكبير الذي شنه مقاتلو حركة حماس الفلسطينية.

ونقلت "بلومبيرج"، عن بيان البنك المركزي الإسرائيلي قوله إن البنك سينشط في السوق خلال الأيام المقبلة بهدف الحد من تقلبات سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار، وضمان توافر السيولة النقدية في النظام المصرفي.. وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب أمس بنسبة 6.7 في المائة في حين تراجع المؤشر الفرعي لأسهم البنوك في البورصة بنسبة 8.7 في المائة على خلفية المعارك الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

