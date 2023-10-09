إتاحة تسجيل الاهتمام لـ 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بالرياض

أتاحت الشركة الوطنية للإسكان اليوم، التسجيل لثلاثة مشاريع سكنية جديدة في ضاحية الفرسان شمال الرياض، تباعا لسلسلة الإطلاقات التي تمت في سبتمبر، لتوفير خيارات سكنية نوعية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وتمتد المشاريع الجديدة على مساحة 370 ألف متر مربع، موفرة 1400 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ذات جودة عالية ومساحات متنوعة تلبي جميع الاحتياجات، ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وفق أعلى معايير الجودة.

وتتميز ضاحية الفرسان باحتوائها على 190 مرفقا حيويا، ومراكز تجارية ومسطحات بمساحات ستة ملايين متر مربع لتسهم في أنسنة المدن وخلق مجتمعات حيوية توفر كل الاحتياجات وتضمن الوصول السهل والسريع للخدمات والمرافق عبر مسارات آمنة للمشاة والدراجات، يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة 35 مليون متر مربع، موفرة 50 ألف وحدة سكنية تتسع لـ 250 ألف نسمة.