الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الأحد, 23 نوفمبر 2025 | 2 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
سوق السعودية
11,012.72
-0.03%
-3.71
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
9.41
(-1.05%) -0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة
185.1
(-0.64%) -1.20
الشركة التعاونية للتأمين
125.7
(0.56%) 0.70
شركة الخدمات التجارية العربية
118.6
(2.86%) 3.30
شركة دراية المالية
5.52
(-0.18%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب
35.58
(-0.39%) -0.14
البنك العربي الوطني
22.68
(2.07%) 0.46
شركة موبي الصناعية
11.14
(-0.27%) -0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
32.12
(-1.17%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
22.58
(-0.18%) -0.04
بنك البلاد
27.02
(-0.52%) -0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.98
(0.00%) 0.00
شركة المنجم للأغذية
55.45
(1.37%) 0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.76
(-1.92%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
56.6
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية
118.1
(-0.34%) -0.40
شركة الحمادي القابضة
29.88
(-0.33%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين
13.85
(-1.56%) -0.22
أرامكو السعودية
25.6
(-0.70%) -0.18
شركة الأميانت العربية السعودية
18.39
(-1.13%) -0.21
البنك الأهلي السعودي
37.82
(0.27%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
31.04
(0.13%) 0.04
