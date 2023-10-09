تدمير 6 مساجد و3 مصارف و4 مدارس جراء القصف الإسرائيلي على غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية، ستة مساجد وثلاثة مصارف، وأربع مدارس، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة، أول أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الإثنين أن "طائرات الاحتلال دمرت بالكامل أربعة مساجد في مدينة غزة، ومسجدا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا.

وأشارت إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة ، لافتة إلى "قصف طائرات الاحتلال أربع مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمرتها تدميرا جزئيا".

وارتفعت، صباح اليوم، حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 493 قتيلا ، و2751 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.



أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "نزح أكثر من 123538 شخصا داخليا في غزة، بفعل الخوف وبهدف الحماية والخشية من هدم منازلهم" جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مشيرا أن أكثر من 73 ألف شخص لجأوا إلى المدارس.



نقابة طياري أمريكان إيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

قررت نقابة طياري شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز دعوة أعضائها إلى وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلى حين "التأكد بصورة مقبولة من أمن وسلامة المنطقة".

وقال إيد سيشر رئيس النقابة في بيان مساء أمس الأحد "ليس من الحكمة ولا المناسب تعريض أطقمنا الطائرة وركابنا للخطر عن عمد من خلال مواصلة الرحلات إلى منطقة حرب. وبعد تفكير عميق وجهت كل الطيارين لوقف الرحلات إلى إسرائيل حتى نستطيع التأكد بصورة مقبولة من أمن وسلامة المنطقة".

وفي أحدث توصيات السفر إلى إسرائيل والصادرة أمس قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف في إسرائيل مازال خارج نطاق التوقعات وأن "قذائف المدفعية والصوريخ قد تطلق دون إنذار".

يذكر أن إسرائيل أعلنت حالة الحرب رسميا ضد مقاتلي حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بما يمهد الطريق أمام رد عسكري إسرائيلي ضخم على الهجوم المفاجئ الذي نفذه مقاتلو الحركة الإسلامية ضد إسرائيل.



الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا "أكثر من 500 هدف" في قطاع غزة خلال الليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الإثنين، في إطار الضربات المكثفة التي يشنها على القطاع عقب عملية حركة حماس.

وأوضح الجيش في بيان أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت "خلال الليل .. بقصف أكثر من 500 هدف لإرهابيي حماس والجهاد الإسلامي".

الشيكل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام

هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار اليوم مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 في المائة مقابل الدولار إلى 3.9581 بحسب "رويترز".