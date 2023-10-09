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أحداث في صور

حصاد القمح

حصاد القمح

» الفرنسية « . أفغاني يذري القمح في إحدى مزارع مدينة ساريبول

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