إطلاق "صندوق ألفا المالية" لتطوير برج سكني في وجهة "مسار" باستثمارات تتجاوز 600 مليون ريال

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار" وشركة ألفا المالية اليوم , اتفاقية استحواذ، لإطلاق "صندوق ألفا المالية لتطوير أرض بوجهة "مسار"، في أول تعاون مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وذلك بالشراكة مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة المطور الرئيس لمشروع الصندوق، باستثمارات تفوق الـ 600 مليون ريال.

وجرت مراسم التوقيع في مكة المكرمة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل وعدد من قيادات ومنسوبي الشركتين، فيما وقع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى ياسر عبدالعزيز أبو عتيق والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية معاذ بن نعيم النعيم.

ويعد الصندوق صندوقاً عقارياً مغلقاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى الاستحواذ على قطعة أرض في وجهة "مسار" تبلغ مساحتها 2,437 متراً مربعاً، لتطوير برج سكني يتكون من حوالي 240 شقة سكنية.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار" ياسر أبو عتيق أن اتفاقية الاستحواذ تعكس عزم الشركة في تطوير الوجهة وتحويلها إلى وجهة حضرية متكاملة، وتقدِّم تجارب استثنائية للسكان والزوار في مختلف القطاعات، وبما يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة زوار مكة المكرمة.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة خالد بن محمد السعود, أن المشروع المرتبط بصندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يُعد جزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة النمو في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة، كما تمثل الوجهة إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في البلاد، لاسيما أنها ستدعم العاصمة المقدسة، وتصب في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يخص برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة.

فيما أشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية معاذ بن نعيم النعيم إلى أن إطلاق صندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يعكس قدرة الفريق على انتقاء الفرص الفريدة من نوعها، وجاذبية الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة والتي نرى أنها ستحقق بإذن الله الأهداف التي يتطلع لها عملاؤنا.

وتعد وجهة "مسار" وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى الارتقاء بالخيارات المتوفرة في مكة المكرمة من خلال توفير تجارب غير مماثلة تثري تجربة سكان مكة المكرمة وضيوفها، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان بالعاصمة المقدسة.