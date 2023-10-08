تأثرا بالتوترات الجيوسياسية .. إسرائيل ومصر أكثر أسواق المنطقة تراجعا بـ7% و6.5% 

تراجعت أسواق المنطقة العاملة اليوم متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بين فلسطين وإسرائيل.

وجاء مؤشر تل أبيب الأكثر تراجعا بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى مستوى 1702 نقطة، ثم مؤشر إيجي إكس 30، مؤشر البورصة المصرية الرئيس، بنحو 6.5 في المائة ليصل إلى مستوى 18578 نقطة.

بينما تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي، أكبر أسواق المنطقة، بنسبة 1.3 في المائة عند مستوى 10625 نقطة.

وانخفضت بورصة البحرين 1.1 في المائة إلى 1950 نقطة، ومؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة إلى 9988.9 نقطة.

كذلك تراجع مؤشر السوق الأول الكويتي 0.65 في المائة عند 7353.5 نقطة، ومؤشر بورصة عمان (الأردن) 0.4 في المائة عند 2461 نقطة.

على الجانب الآخر، شهدت بورصتا مسقط والعراق ارتفاعات متفاوتة.