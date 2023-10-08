زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش مستحقي الضمان 20 % .. واستمرار حساب المواطن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالا، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023.

وجاء البيان كالتالي:

انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمسا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صدر توجيه ملكي كريم تضمن:

أولا: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالا.

ثانيا: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن.

ثالثا: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.

رابعا: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023.

خامسا: تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.