"الخزف" توقع اتفاقية لتأسيس شركة لتصنيع الأدوات الصحية في السعودية

أعلنت شركة الخزف السعودي، توقيع اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع شركة (EYAP) التركية، لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة وعمل التقييمات اللازمة والمفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاقيات ذات العلاقة، والتقدم للجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.

وتمتلك مجموعة Eczacıbaşı Group ضمن أنشطتها قطاع لمواد البناء والأدوات الصحية تحت عدد من العلامات التجارية (أهمها فيترا) ولمنتجاتها انتشار جيد حول العالم وتمتلك مصانع للأدوات الصحية ومكملاتها داخل وخارج تركيا.

وكانت "الخزف"، قد أعلنت سابقا توقيع اتفاقية لدراسة تأسيس شركة مقرها السعودية مملوكة بالتساوي بين الطرفين متخصصة في تصنيع وبيع الأدوات الصحية والقطع المكملة لها، على ان يتم نقل كامل أصول ومصانع قطاع المنتجات الصحية لشركة الخزف السعودي إلى الشركة الجديدة في حال تم الاتفاق.