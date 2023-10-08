نوادر إكسسوارات الصقور تجذب زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023

شهد جناح الإكسسوارات المخصصة للصقور بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 إقبالا كثيفا من زوار المعرض، حيث قدم الجناح جملة من المشغولات المرصعة بالذهب والفضة والألماس، المعدة للإهداء، وأخرى للاستخدام في تزيين الصقور كالبراقع والحجل وغيرها.

وأوضحت الإيطالية دوفيل دي أنجلز صاحبة الجناح المخصصة للإكسسوارات النادرة، أنها تشارك للمرة الأولى في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، مشيدة بترحيب النادي بفكرة عرض نوادر إكسسوارات الصقور، الذي شجعها في عرض أعمالها اليدوية النادرة بالمعرض كونه السوق الأضخم الذي يضم الصقارين وهواة تربية الصقور في العالم.

وأفادت أن النوادر المعروضة بجناحها تشمل براقع الصقور والحجاجيل والقفازات المطعمة بالألماس والذهب والفضة بأوزان تتناسب مع قدرة الطير على حملها ولا تشكل خطرا عليه، مضيفة أن مشغولات الأحجار الكريمة صنعت أيضا يدويا وخصصت لتقديمها كهدايا لهواة الصقور والمهتمين ومحبي المقتنيات الثمينة، وسلطت الضوء على مشغولات يدوية أخرى كالسبح والخواتم الرجالية والإكسسوارات النسائية كأساور مزينة بالألماس والذهب والفضة والمستوحاة من الطراز الإسلامي، مفيدة بأن ذائقة السعوديين تستوجب العناية الفائقة في اختيار المشغولات النادرة.

وأشار أحمد التميمي مدير التشغيل في الجناح إلى أن أسعار الإكسسوارات النادرة للصقور تبدأ من 14 ألف ريال، كما أنه يعرض في الجناح تحفة تصل قيمتها إلى 110 آلاف ريال، ويمكن للزوار معرفة المزيد عن نوادر الإكسسوارات المصنعة بجناح متحف شلايل، الذي ضم قطعتان فنيتان نادرتان تزين رأس الصقر، بنقوش لا مثيل لها، مشيرا إلى أن المعرض يفتح أبوابه لجميع الزوار مجانا بما في ذلك جناح الأسلحة والذخائر، من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 11 مساء.