"نادك": رفع الحصة في "المطاحن الثانية" إلى 14.8 % بعد دمجها

أعلنت الشركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، أنه بعد الإنتهاء إنتهاء صفقة الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة عجلان و أخوانه، ونقل جميع أصولها إلى أمن الغذاء القابضة، "شركة ذات مسؤولية محدودة"، فقد تم دمج الشركتين تحت اسم "شركة المطاحن الثانية"، مضيفة أن شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري قامت شراء كامل حصة مجموعة أولام الدولية.

وأشارت "نادك"، إلى أن شركة المطاحن الثانية ارتأت أن ترفع من مستوى قدراتها التشغيلية، عبر تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والتوزيعية وتخفيض المصاريف المرتبطة بالعقود الخدمية، وعليه إتفق الشركاء على إنهاء الاتفاقيات الخدمية التي تم إبرامها في السابق، والتي من بينها إتفاقيات نادك التوزيعية والخدمية وشركة المطاحن الثانية على أن يتم دفع 10 ملايين ريال تعويض لصالح نادك نظيرا لإنهاء الاتفاقيات التالية :

- اتفاقية التوزيع بين المطاحن ونادك فيما يخص منتجات التجزئة التي سيتم بيعها وتسليمها من قبل المطاحن إلى نادك بشكل حصري.

- اتفاقية خدمات بين المطاحن ونادك فيما يتعلق بتقديم خدمات التسويق والخدمات المرتبطة بالتسويق لمنتجات المطاحن.

وكجزء من إتفاق الشركاء، أعلنت "نادك"، أنها قامت برفع نسبة ملكيتها في المطاحن الثانية وتوقيع إتفاقية شراء 2.5 مليون سهم بنسبة 4.87 في المائة من رأس مال المطاحن الثانية، وذلك من حصة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، بعد مناقلة حصص مجموعة أولام الدولية، وبذلك ستكون نسب ملكية الشركاء بعد إتمام عملية الشراء في شركة المطاحن الثانية كما يلي :

- شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري 50.13 في المائة

- شركة الراجحي الدولية للاستثمار 35 في المائة.

- شركة نادك 14.87 في المائة.

وبينت "نادك"، أن قيمة شراء الأسهم الاجمالية وقت اتمام الصفقة 40,294,921 ريال حيث تم احتساب قيمة الشراء للأسهم الجديدة بنفس قيمة شراء شركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار للسهم الواحد من مجموعة أولام الدولية، مضافا إليها الأتعاب الإدارية والقانونية والتكاليف التمويلية والالتزامات الضريبية والزكوية جراء عملية البيع مع شركة أولام الدولية، على أن يتحمل المشتري جميع الالتزامات الضريبية أو الزكوية التي تنشأ لاحقا نتيجة الصفقة محل الاتفاقية.