نهاية أكتوبر .. إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في السعودية، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية، لإجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجواءها، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة مستقبلا، تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" بتاريخ 20/1/2022.

وأكدت "سار" إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس "سار"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد احدث التقنيات الذكية، مؤكدا أن "سار" ملتزمة بدورها الرائد في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

من جانبه أكد الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي لشركة "سار"، التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من استراتيجية الشركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوها بأن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية، حيث يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارا جذابا للطاقة المستدامة إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثرا إيجابيا على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.

يذكر أن التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات بدأت في 2018 بألمانيا، واستمرت حتى 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في 2022.