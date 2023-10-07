دوري روشن .. الهلال في الصدارة

سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين في الشوط الثاني ليقود الهلال للفوز 3-صفر على مضيفه الأخدود وتصدر دوري روشن لكرة القدم اليوم السبت.

وانفرد الهلال بالقمة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن التعاون المتصدر السابق فيما تجمد رصيد الأخدود، الوافد الجديد على المسابقة، عند سبع نقاط في المركز 14.

وتقدم الهلال بعد عشر دقائق من البداية بفضل هدف للبرازيلي ميشايل بعد تمريرة بينية حاسمة من مواطنه مالكوم.

وهز سافيتش الشباك في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تخلص من أحد المدافعين.

وأضاف هدفه الشخصي الثاني عندما تابع الكرة التي سددها سالم الدوسري من ركلة جزاء وتصدى لها حارس الأخدود ليجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 83.