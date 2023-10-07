توقع بانخفاض إنتاج الأرز في كوريا الجنوبية 2.1 % في 2023

أظهرت بيانات أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في كوريا الجنوبية بنسبة 2.1 %على أساس سنوي في 2023 بسبب تقلص مساحة حقول الأرز.

ومن المرجح أن يصل إنتاج الأرز في البلاد إلى 3.68 مليون طن هذا العام مقارنة بـ3.76 مليون طن العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من دائرة الإحصاء، والتي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت دائرة الإحصاء إن التراجع جاء في الوقت الذي تقدر فيه المساحة الإجمالية لحقول الأرز بنحو 080,7 كيلومتر مربع هذا العام، بانخفاض نسبته 2.6 % مقارنة بـ2022 وتشجع كوريا الجنوبية مزارعي الأرز على التحول إلى محاصيل بديلة، في إطار استراتيجيتها لإدارة العرض وتحقيق استقرار الأسعار.

وذكرت دائرة الإحصاء أنه بسبب الظروف الجوية المواتية من المتوقع أن يصل الإنتاج لكل عشرة أفدنة من الأراضي إلى 520 كيلوجراما، بزيادة نسبتها 50%على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يكون إقليم جولا الجنوبي أكبر منتج للأرز لهذا العام بـ 728 ألف طن، يليه إقليم تشونج تشيونج الجنوبي بـ 720 ألف طن، وإقليم جولا الشمالي بـ 575 ألف طن.