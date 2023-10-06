"رف للنشر" و "ديزني" تبرمان اتفاقية للارتقاء بالمنتجات الأدبية للأطفال

أعلنت دار "رف للنشر" توقيع اتفاقية ترخيص مع شركة "ديزني" ، لنشر 92 قصة من قصص ديزني الشهيرة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك السعودية ومصر وقطر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان والإمارات وغيرها.

وتشكل اتفاقية الترخيص هذه خطوة مهمة لدار "رف للنشر" مع دخولها المجال الحيوي لنشر الكتب الموجهة للأطفال. كما تهدف "رف للنشر" من خلال الاتفاقية والكتب التي ستنشرها إلى تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتنمية فضولهم، وتوفير فرصة لاجتماع العائلات حول هذه الروايات الآسرة لأطفالهم.

ويعد هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير صناعة المواد الأدبية المتاحة للأطفال في المنطقة وتشجيعهم على القراءة والتعلم بدءا من الطفولة المبكرة.

تتضمن الاتفاقية نشر 48 قصة مترجمة إلى اللغة العربية و44 قصة باللغة الإنجليزية، بما فيها مجموعة من أشهر قصص الأطفال في العالم من ديزني و Marvel و Star Wars.

وستمكن هذه الاتفاقية "رف للنشر" من نقل سحر عالم ديزني للقراء في أنحاء المنطقة، وبناء سبل تواصل جديدة مع جمهور من جميع الأعمار، وتشجع الترابط الأسري بين الأطفال وعائلاتهم من خلال استكشاف متعة القراءة وتحفيز الخيال.

كما يسهم هذا التعاون بين الطرفين في معالجة النقص الموجود في سوق الأدب العربي، حيث تتم ترجمة نسبة قليلة جدا من الكتب المنشورة سنويا حول العالم إلى اللغة العربية.

ومع التركيز بشكل خاص على تقديم كتب مصممة خصيصا للأطفال والقراء الصغار في المنطقة باللغة العربية، تعزز الاتفاقية من ثقافة قراءة الأطفال للقصص والروايات بلغتهم الأم، حيث إن تعلم الطفل للقراءة والكتابة بلغته الأم في وقت مبكر من حياته هو أحد اللبنات الأساسية لنجاحه في المراحل المتقدمة من التعليم، ما يجعل هذ ا التعاون أكثر أهمية بالنسبة للمنطقة.

وقالت باولا سكوت، المدير العام لدار رف للنشر إن أحد أولوياتنا في دار "رف للنشر" هو التركيز على توفير الكتب العربية الموجهة للأطفال والتي تلبي احتياجات الفئات العمرية الأصغر سنا. إضافة إلى تقديم مواد أدبية رفيعة المستوى باللغة العربية، يمثل هذا التعاون مع ديزني جانبا مهما من استراتيجية SRMG ورؤيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، ويؤكد على التزامنا في غرس شغف القراءة وتحفيز خيال الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من جانب آخر، يسلط هذا التعاون الضوء على جهود مجموعة SRMG في تطوير المحتوى باللغة العربية وجعله متاحا بشكل أكبر في المنطقة، وتعد دار "رف للنشر" ذراعا لـها في عقد اتفاقيات تعاون دولية وتوفير محتوى مبتكر لجمهور متنوع وحيوي. وتعد "ديزني" أحدث إضافة إلى قائمة الشركاء المرموقين للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، التي تشمل بلومبيرج الإعلامية، ومجموعة الإندبندنت، وبيلبورد، وشوئيشا.

ويتزامن هذا الإعلان مع مشاركة "رف للنشر" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه الهيئة السعودية للأدب والنشر والترجمة في جامعة الملك سعود في الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.

وستكون أولى الكتب المنشورة ضمن اتفاقية الترخيص هذه متوافرة في معرض الرياض الدولي للكتاب ولدى كبرى المكتبات ومتاجر بيع الكتب في السعودية، مع وجود خطط لتوزيعها إقليميا على نطاق أوسع في المستقبل القريب.