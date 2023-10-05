106.2 مليار ريال القيمة السوقية لـ 5 شركات تقنية مدرجة في "تاسي" .. 92 % لـ"علم وسلوشنز"

بلغت القيمة السوقية لخمس شركات في قطاع التطبيقات والخدمات التقنية، مدرجة في السوق الرئيسة "تاسي"، نحو 106.2 مليار ريال، في حين وصلت لسبع شركات مدرجة في السوق الموازية "نمو" إلى 2.7 مليار ريال.

وشركات القطاع في السوق الرئيسة شملت "علم، سلوشنز، بحر العرب، توبي، والمعمر"، أما في السوق الموازية، فشملت "نسيج للتقنية، نت وركس، شور، إدارات، القمم، ونولجنت".

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات في السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لشركات القطاع في السوقين نحو 108.9 مليار ريال، بحسب آخر إغلاق ليوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر الجاري.

وقطاع التطبيقات والخدمات التقنية، يشتمل على الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وأمن المعلومات، وتبادل المعلومات الائتمانية، وإدارة مراكز البيانات والمعلومات، وتشغيل وتطوير برامج، ومواقع وتطبيقات وشبكات الحاسب الآلي، وغيرها من الأعمال الإلكترونية.

وتصدرت "علم" بأعلى حصة من القيمة السوقية للقطاع بنحو 60.6 مليار ريال (57 في المائة)، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة على سهم الشركة 163 ألف صفقة خلال تسعة أشهر، ووصلت قيمة التداولات إلى 2.6 مليار ريال تمثل 58 في المائة من إجمالي التداولات على أسهم القطاع البالغة 4.4 مليار ريال.

ثانيا، حلت شركة "سلوشنز" إحدى شركات "إس تي سي"، بنحو 37.5 مليار ريال (35 في المائة)، كما جاءت ثانيا أيضا من حيث عدد الصفقات وقيمة الأسهم المتداولة، وذلك بنحو 62 ألف صفقة، وتداولات قيمتها 891 مليون ريال تمثل 20 في المائة من الإجمالي.

وبذلك، تستحوذ كل من شركتي "علم" و"سلوشنز" على 92 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات القطاع.

في الترتيب الثالث والرابع، حلت شركتا "المعمر" و"توبي" بنسبة 4 و3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية بقيم قدرت بنحو 4.2 و3.3 مليار ريال، فيما بلغت حصة "بحر العرب" 1 في المائة لتحل في الترتيب الخامس.



سوق "نمو"



جاءت شركة "عزم السعودية" الأعلى في السوق الموازية "نمو" بقيمة 683 مليون ريال، لتشكل 26 في المائة من إجمالي شركات القطاع، يليها "إدارات" بنحو 485 مليون ريال (18 في المائة).

أما الشركات الأخرى، فتراوحت حصصها من القيمة السوقية للقطاع بين 5 و14 في المائة بقيم لا تتجاوز 363 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية