1708 % نمو قياسي للمحافظ الاستثمارية المدارة في السعودية .. أصولها 309.1 مليار ريال

ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية المدارة في السعودية إلى 66.7 ألف محفظة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة نموا قياسيا بنحو 1708 في المائة على أساس سنوي.

فيما بلغت قيم أصول المحافظ نحو 309.1 مليار ريال، بارتفاع بلغ 34 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 230.8 مليار ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت قيمة أصول المحافظ في الأسهم المحلية نحو 143.3 مليار ريال "تشكل 46 في المائة من الإجمالي"، مسجلة ارتفاعا 12 في المائة، مقارنة بـ128.4 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت الأصول في الأسهم العالمية 13.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ3.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2022، مسجلة ارتفاعا قياسيا وفق البيانات المتاحة بنحو 290 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، بلغت قيمة أصول المحافظ في أدوات الدين نحو 11 مليار ريال بارتفاع 38 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بثمانية مليارات ريال، بينما سجلت قيم أصول المحافظ في صناديق الاستثمار 20.6 مليار ريال مقارنة بـ46 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من 2022.

أما قيمة أصول المحافظ الأخرى، فبلغت نحو 121.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قياسيا بنحو 168 في المائة، مقارنة بـ45.2 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.



وحدة التقارير الاقتصادية