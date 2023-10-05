الأسهم الأوروبية تنتعش مع تراجع عوائد السندات وأسعار النفط

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسندات منطقة اليورو، في حين دفع انخفاض أسعار النفط أسهم شركات الطيران للارتفاع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 في المائة بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الأربعاء.

ويحاول المستثمرون تقدير ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى 5.5-5.75 في المائة في نوفمبر. وتبلغ احتمالات مثل هذه الخطوة حاليا 21.6 في المائة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

كما انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو على نطاق واسع، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع سهم شركة إير فرانس كي.إل.إم 3.8 في المائة في حين صعد سهم شركة آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية 2.5 في المائة.

وقفز سهم باندورا لبيع الحلي بالتجزئة 12.0 في المائة إلى أعلى مستوياته في عام ونصف بعد أن رفعت الشركة أهداف النمو، قائلة إن الاستثمارات في العلامة التجارية وشبكة المتاجر تؤتي ثمارها.

ولكن سهم بوما للملابس الرياضية هبط 11.45 في المائة بعد أن قال محللون إن أرباح الشركة في الربع الثالث قد لا تحقق توقعات السوق بسبب تأثير قوة اليورو مقابل الدولار.