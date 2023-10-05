تركي بن هذلول يتوج أبطال كأس الاتحاد السعودي للهجن 

نيابة عن الأمير جلوي بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، توج الأمير تركي بن هذلول نائب أمير المنطقة اليوم مُلاك الهجن أبطال اليوم الأخير في منافسات النسخة الثالثة من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، وذلك على أرض ميدان نجران للهجن.

وأقيمت منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن برعاية أمير منطقة نجران، ولمدة خمسة أيام بمشاركة 3526 مطية يمثلون 8 دول، وبمجموع جوائز تجاوز الـ 10 ملايين ريال، شهد فيها اليوم الأخير إقامة 14 شوطا على فترتين (صباحية ومسائية)، مخصصة لفئة الـ "حيل" والـ "زمول"، مجموع مسافاتها 84 كيلو متر (6 كيلو متراً لكل شوط)، تتضمن أربعة أشواط عام، أربعة أشواط مفتوح، أربعة أشواط كؤوس، وشوطين ماراثون.

وتوجت المطية "الفهد" لمالكه محمد ناصر القحطاني بلقب الشوط الرئيسي، حيث قطعت مسافته بزمن وقدره 9:31.860 دقيقة.

وحققت المطية "الذيبة" لهجن السيليه من قطر التوقيت الأفضل بزمن وقدره 9:22.215 دقيقة، والمطية "طموح" لمالكها سعيد جابر الحربي ثاني أفضل توقيت وبلغ 9:24.214 دقيقة.

وفي شوط حيل وثنايا بكار ضمن المارثون، توج ‏الهجّان سالم بن عبيدالله الحويطي، بالمركز الأول بالمطية "حربه"، لـمالكها عاطف عطية القرشي وبزمن وقدره 10:54.853

دقيقة، وفي شوط زمول وثنايا قعدان توج ‏الهجّان فارس سليم الجهني بالمركز الأول بالمطية "هملول"، لـمالكه سفر سالم العصيمي بزمن وقدره 10:55.470 دقيقة.

الجدير ذكره أن ملاك الهجن السعوديين، حققوا ألقاب 89 شوطاُ في المنافسات، مقابل 13 للإمارات، ثمانية لقطر، أربعة لعمان، ثلاثة للبحرين، ولقب وحيد للكويت.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.