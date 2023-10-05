الأحد المقبل .. الرياض تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تستضيف الرياض الأحد المقبل، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ 2023، الذي تنظمه السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 8 إلى 12 أكتوبر.

وسيتضمن جدول أعمال أسبوع المناخ نقاشات مهمة حول التغير المناخي يجمع صناع السياسات، والممارسين، ومؤسسات الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن مختلف مناطق دول العالم.

ويهدف هذا الأسبوع إلى مناقشة التعقيدات، والتحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعيا بحيث يمكن أخذها بالحسبان ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيقام في نوفمبر.

ويقيس التقييم مدى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس 2015، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

ويأتي أسبوع المناخ قبل مناقشات مؤتمر الأطراف الـ 28 لتغير المناخ (COP28)، ما يضفي أهمية أكبر على هذا الحدث الإقليمي، كما يقدم هذا الأسبوع فرصة مهمة للمملكة، كونها الدولة المستضيفة، لإظهار التزامها وجهودها في التصدي للتغير المناخي من خلال المشاريع والابتكارات المتوقع الإعلان عنها.