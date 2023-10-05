صندوق المناخ يسعى لرفع رأسماله إلى 50 مليار دولار في 2030

تجتمع أغنى دول العالم اليوم في مدينة بون الألمانية، حيث يتوقع أن تعلن المبالغ التي ستستثمرها في أكبر صندوق متعدد الأطراف لتمويل المناخ، فيما تتجه الأنظار نحو أمريكا التي لم تكشف شيئا عن نيتها حتى الآن.

وانبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في 2015، وهو يمول ألواحا شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفليبين ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.

وحتى الآن، صرفت 3 مليارات دولار وقدمت التزامات بـ 12 مليار دولار بحسب الصندوق، لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ 17 مليار دولار، إلى 50 مليار دولار بحلول 2030، والتزم صندوق المناخ الأخضر بأكثر من 200 مشروع حتى الآن، معظمها في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وبحسب "فرانس برس"، أعلنت العديد من الدول المانحة بما فيها بريطانيا ودول بالاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا الجنوبية تقديم أموال جديدة بمليارات الدولارات قبل المؤتمر، إلا أن أمريكا لم تعلن إذا ما كانت تريد التبرع بأموال.