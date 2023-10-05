يوليو 2024 موعد تقديم ملفات الترشح لمونديال 2034

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مطلع يوليو عام 2024 موعدا للاتحادات الأهلية الراغبة في الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 لتقديم ملفاتها، موضحا أنه حرصا على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة، تقرر إطلاق عملية تقديم ملفات الترشيح لاستضافة 2034.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه وجه الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم من أجل تقديم ملفات ترشحها لاستضافة مونديال 2034، وقال "الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة سيكون الأساس الذي ستقوم عليه عملية تقديم ملفات الترشيح الخاصة بهذه النسخة، حيث سيتم تعيين البلدان المضيفة في اجتماع منفصل لكونغرس الاتحاد الدولي".

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد حدد يوم الـ 31 من أكتوبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم اهتمامات الاتحادات لاستضافة المونديال، على أن يحدد موعد التصويت وإعلان البلد الفائز في التنظيم لاحقا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس نية السعودية الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

من جهته، كشف مصدر خاص أنه سيتم تقديم اتفاقية العطاء، وهي اتفاقية ضرورية لضمان مراعاة المبادئ الأساسية لعملية تقديم العطاءات، إلى الاتحادات الأعضاء ذات الصلة أواخر أكتوبر الجاري، وقال "سيتم إعادة هذه الاتفاقية وتوقيعها قبل يوم الـ 30 من نوفمبر المقبل".

وأضاف "هذه بمثابة تأكيد لـ "فيفا" بشأن الاتحادات الأعضاء المتقدمة بالعطاءات المشاركة في العمليات، وسيقوم "فيفا" بعد ذلك بإتاحة المجموعة الكاملة من وثائق العطاءات والاستضافة لهذه الاتحادات الأعضاء التي قدمت عروضها".

وينتظر أن يبدأ الاتحاد الدولي مطلع العام المقبل 2024 بعقد ورش عمل واجتماعات مكثفه وأنشطة أخرى من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بالمتطلبات ومحتوى العرض والمفاهيم الأولية من أجل دعم تطوير عرض كل مرشح.

ووفقا للمصدر وبعد تقديم الملفات في يوليو عام 2024 سيقوم الاتحاد الدولي "فيفا" بإجراء عملية تقييم شاملة، وقال "سيتم إقامة زيارات التفتيش قبل نشر النتائج التي توصل إليها في تقرير تقييم العطاءات وذلك في الربع الأخير من عام 2024، كما سيتم تعيينات مضيف أو مضيفي المسابقات في مؤتمرات منفصلة لـ "فيفا" اعتبارا من الربع الرابع من عام 2024".