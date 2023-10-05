أمريكية تبلغ 104 أعوام .. تقفز بالمظلة وتقترب من "جينيس"

تأمل السيدة الأمريكية دورثي هوفنر، التي تبلغ 104 أعوام، أن تحصل على اعتراف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر شخص قام بالقفز بالمظلات في العالم، وذلك بعد أن تركت عكازها على الأرض وقامت بقفزة شمال ولاية إيلينوي.

"السن مجرد رقم"

هذا ما قالته هوفنر لحشد تجمع لمشاهدتها الأحد الماضي بعد أن لمست الأرض في منتجع سكاي دايف شيكاغو في أوتاو، على بعد 140 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيكاغو.

وبحسب "أ ب"، فقد تم تسجيل لقب أكبر من قام بالقفز بالمظلات في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في مايو 2022، وحملت اللقب لينا إنجيجارد لارسون من السويد وكانت تبلغ من العمر 103 أعوام. لكن سكاي دايف شيكاغو تسعى لتسجيل قفزة هوفنر في موسوعة "جينيس".

وكانت المرة الأولى التي تقوم فيها هوفنر بالقفز بالمظلة في عمر 100 عام، ويوم الأحد، تركت حجازها على مسافة قصيرة من الطائرة التي حلقت بها للقفز، وتلقت مساعدة لصعود الطائرة والانضمام لآخرين كانوا يستعدون للقفز.

وعندما قامت بالقفز للمرة الأولى، قالت إنه تم دفعها من الطائرة. لكن في قفزتها الأخيرة مع مدرب معتمد من اتحاد البارشوت الأمريكي، أصرت هوفنر على قيادة القفزة من مسافة 13.55 قدم، نحو 4100 متر.

وبدت العجوز الأمريكية هادئة وواثقة من نفسها عندما تم فتح باب الطائرة تمهيدا للقفز. وسقطت من الطائرة برأسها أولا، لتكمل لفة مثالية للأمام قبل أن تطير بثبات في سقوط حر وبطنها مواجه للأرض.