"إل.جي" تستثمر 3 مليارات دولار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لصالح "تويوتا"

أعلنت شركة صناعة البطاريات الكورية الجنوبية "إل.جي إنيرجي سوليوشنز" اعتزامها استثمار أربعة تريليونات وون كوري جنوبي (ثلاثة مليارات دولار) لإضافة خط إنتاج جديد في مصنعها بولاية ميشيجان الأمريكية لإنتاج خلايا ووحدات بطاريات السيارات الكهربائية لصالح شركة "تويوتا" موتور كورب اليابانية بشكل حصري.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في الخط الجديد خلال 2025 وسيتم توريد وحدات البطاريات في البداية إلى مصنع تويوتا موتور بولاية كنتاكي الأمريكية لتجميعها في بطاريات واستخدامها في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة اليابانية.

ووقعت الشركتان اتفاقية لتوريد وحدات بطاريات الليثيوم المؤين لاستخدامها في سيارات تويوتا الكهربائية، والتي سيتم تجميعها أيضا في الولايات المتحدة.

ووفقا للاتفاق ستورد إل.جي إنيرجي سوليوشنز وحدات بطاريات بإجمالي 20 جيجاوات/ساعة سنوية اعتبارا من 2025 وسيتم تصنيع هذه الوحدات المصنوعة من النيكل والكوبالت والمنجنير والألومنيوم في مصنع إل.جي إنيرجي بولاية ميشيجان الأمريكية.

