ارتفاع أسعار شحن حاويات التصدير في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها بورصة شانغهاي للشحن البحري اليوم ارتفاع مؤشر أسعار شحن حاويات التصدير في الصين خلال أغسطس الماضي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن متوسط مؤشر شحن الحاويات في الصين بلغ 880.79 نقطة خلال أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 1.3 في المائة عن يوليو الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الشحن إلى الساحل الغربي الأمريكي بنسبة 11.7 في المائة شهريا، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الشحن إلى الساحل الشرقي بنسبة 8.9 في المائة وإلى أستراليا ونيوزيلندا بنسبة 6.9 في المائة خلال أغسطس الماضي.

ويتتبع مؤشر شحن الحاويات في الصين أسعار الشحن الفورية والتعاقدية من موانئ الحاويات الصينية لـ12 طريق شحن في جميع أنحاء العالم بناء على بيانات من 22 شركة نقل دولية. وتم تحديد المؤشر عند 1000 نقطة في الأول من يناير عام 1998.