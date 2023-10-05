ارتفاع الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي بواقع 28.05 كوبيك ليصل إلى 99.87 روبل، عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 68 كوبيك ليصل إلى 105.44 روبل، بحسب ما أوردته وكالة "تاس الروسية" للأنباء. وعلى الصعيد نفسه، ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 1.8 كوبيك ليصل إلى 13.65 روبل.

