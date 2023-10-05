الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 أعوام

ارتفع الذهب اليوم متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1826.49 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (03:14) بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس آذار الذي لامسه الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي "على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن".

وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ إن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيس لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار اليوم.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.

وربح البلاتين 0.5 في المائة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. وصعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمسة أعوام الذي لامسه أمس.

