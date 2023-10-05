الأسهم السعودية تهبط 1 % بفعل ضغوط البيع .. ارتفاع مكررات الربحية يقلل العوائد

تراجعت الأسهم السعودية 112 نقطة، ما يعادل 1 في المائة، لتغلق عند 10840 نقطة، لتبتعد عن حاجز 11 ألف نقطة تحت ضغط من معظم القطاعات والأسهم. وتراجع السوق في الفترة الأخيرة دون متوسطات أدائها أكسب السوق الزخم السلبي، ما يدفع المتعاملين إلى البيع وجني الأرباح أو وقف الخسارة، في ظل انحسار المعطيات الإيجابية. وارتفاع مكررات الربحية الذي يقلل من عوائد الأسهم مقابل ارتفاع عوائد سوق النقد، يجعل الأسهم أقل جاذبية، خصوصا في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية. وستبقى السوق على هذه الحال إلى أن تظهر معطيات تجعل توقعات عوائد الأسهم أكثر جاذبية.

من ناحية فنية، السوق تتداول دون متوسطاتها، ما يجعلها عرضة أكبر للضغوط البيعية التي قد تصل بها إلى مستويات 10700 نقطة على الأقل.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 10932 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 10826 نقطة خاسرا 1.1 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10840 نقطة فاقدا 112 نقطة بنحو 1 في المائة. وارتفعت السيولة 29 في المائة بواقع 1.4 مليار، لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 94 في المائة بنحو 157 مليونا لتصل إلى 323 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 40 ألفا بنحو 10 في المائة لتصل إلى 383 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 0.95 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة"بـ0.21 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 0.07 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 3.5 في المائة، ثم "الاتصالات" بمقدار 2.3 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 2.06 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع "إدارة وتطوير العقارات بنحو 35 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "البنوك" 10 في المائة ما يمثل 663 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 10 في المائة بنحو 609 ملايين ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الإنماء طوكيو م" بنحو 3.95 في المائة ليبلغ 15.80 ريال، يليه "نادك" بـ3.59 في المائة ليصل إلى 49 ريالا، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" 2.99 في المائة، حيث أغلق عند 15.18 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وقت اللياقة" بواقع 5.90 في المائة ليغلق عند 140.40 ريال، يليه "الزامل للصناعة" بـ4.20 في المائة إلى 21.44 ريال، وحل ثالثا سهم "رعاية" بمقدار 3.91 في المائة ليقفل عند 123 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "دار الأركان" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 371 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ227 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية