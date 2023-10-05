«نمو» تكسب 214 نقطة بتداولات قيمتها 44 مليون ريال

كسبت السوق الموازية «نمو» 214 نقطة ما يعادل 0.95 في المائة لتغلق عند 22758 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 9 في المائة بنحو 3.8 مليون إلى 44 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة بواقع 144 ألفا لتبلغ 2.3 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 4252 صفقة مرتفعة 244 صفقة بمقدار 6 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 6.5 في المائة ليبلغ 257.80 ريال، يليه "ماربل ديزاين" بـ5.6 في المائة ليصل إلى 95 ريالا، وحل ثالثا سهم "بنان" 5.5 في المائة، حيث أغلق عند 6.54 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "كير" بواقع 5.4 في المائة ليغلق عند 4.56 ريال، يليه "آيكتك" بـ5.4 في المائة إلى 4.40 ريال، وحل ثالثا سهم "وجا" بمقدار 5.30 في المائة مقفلا عند 6.25 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أطلس" بنحو 15 مليون ريال، ثم "القمم" بقيمة 4.6 مليون ريال، وحل ثالثا "البخور الذكي" بمبلغ 3.8 مليون ريال.