تفاوت أسعار محال القهوة في السوق السعودية .. منافسة محلية

أظهر مسح لـ"الاقتصادية" تفاوتا في أسعار القهوة بأنواعها (أمريكانو - كابتشينو - ولاتيه) بين محال القهوة المحلية، والمحال العالمية الموجودة في السعودية.

وبحسب مسح وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أسعار محال القهوة العالمية سجلت ارتفاعات بنسب راوحت بين 17 و25 في المائة عن نظيراتها المحلية.

واستند المسح إلى أسعار 15 محلا محليا مختارة بشكل عشوائي (هاف مليون، محمصة هجين، جرون، أون أوف، وودز، إم دي، جورميه، جولت، أوفر دوز، جافا كافيه، جافا تايم، بارنز، عنوان القهوة، نمق، ود.كيف)، ومقارنتها بالمحال العالمية: (ستاربكس، دانكن، كرسبي كريم، تيم هورتنز، وكوستا).

وبلغ متوسط سعر قهوة "أمريكانو" من الحجم الكبير في المحال العالمية نحو 15 ريالا للكوب الواحد، بينما بلغ متوسط سعره في المحال المحلية 12 ريالا بفارق 25 في المائة عن نظيراتها العالمية.

ويليه كوبا قهوة "كابتشينو" و"لاتيه" بـ 18 ريالا كمتوسط لسعر الكوب الواحد لكل منهما لدى المحال العالمية، بينما يبلغ سعرهما لدى المحال المحلية نحو 16 ريالا لقهوة "لاتيه" و15 ريالا لقهوة "الكابتشينو" بفارق 17 في المائة و18 في المائة تقريبا.



أسعار القهوة في المحال العالمية



بلغ سعر كوب قهوة "أمريكانو"، 19 ريالا لدى ستاربكس يليه كوستا بـ 18 ريالا ثم تيم هورتنز بـ 16 ريالا ثم كرسبي كريم بسعر 13 ريالا، في حين أقلهم دانكن بـ 11 ريالا.

أما قهوة "كابتشينو" و"لاتيه"، فتصدر كل من ستاربكس وتيم هورتنز الأسعار بين المحال بـ 21 ريالا يليها كوستا بسعر 20 ريالا ثم كرسبي كريم بـ 15 ريالا وأقلهم أيضا دانكن بـ 14 ريالا.

وحدة التقارير الاقتصادية