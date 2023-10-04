الأسهم المحلية تفقد 96.7 مليار ريال من قيمتها في جلسة .. 62.5 % لأرامكو

فقدت الأسهم السعودية 96.7 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال جلسة الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، لتصل إلى 11.07 تريليون ريال، مقابل 11.17 تريليون ريال وفق إغلاق الثالث من الشهر الجاري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، جاء ذلك على وقع تراجعات الأسواق العالمية المتضررة من قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي رفعت عوائد السندات الأمريكية وزادت احتمالات مواصلة الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة في مواجهة التضخم.

وأكبر الخسائر السوقية من نصيب شركة أرامكو بنحو 60.5 مليار ريال، تمثل 62.5 في المائة من خسائر السوق، ثم شركة إس تي سي 3.25 مليار ريال، وسابك ثلاثة مليارات ريال، وشركتي علم ومعادن 2.4 مليار ريال لكل منهما.

سادسا شركة سليمان الحبيب بخسائر سوقية 2.17 مليار ريال، ثم كهرباء السعودية بملياري ريال، وبنك الرياض 1.8 مليار ريال، ومصرف الراجحي 1.6 مليار ريال، وسلوشنز 1.5 مليار ريال.

إلى ذلك، سجل قطاع الطاقة الخسارة الكبرى خلال جلسة أمس بسبب أرامكو، بقيمة 60.9 مليار ريال، ثم قطاع المواد الأساسية 8.5 مليار ريال بضغط من سابك ومعادن، ثالثا قطاع البنوك بخسائر قيمتها ثمانية مليارات ريال بضغط الرياض والراجحي.

ومن حيث نسب التراجع، سجلت ثلاث شركات تراجعات بأكثر من 6 في المائة، هي الصناعات الكهربائية 8 في المائة، والباحة 6.7 في المائة، ودار الأركان 6.5 في المائة.



المؤشر



أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس متراجعا 1 في المائة "112 نقطة" عند مستوى 10840 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ أبريل الماضي، وتحديدا منذ 3 أبريل عندما أغلق عند مستوى 10807 نقاط.

كان مؤشر داو جونز الأمريكي تراجع الثلاثاء 431 نقطة "1.3 في المائة"، وناسداك 248 نقطة "1.9 في المائة"، وإس آند بي 59 نقطة "1.4 في المائة".



وحدة التقارير الاقتصادية