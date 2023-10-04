أغنى 10 أثرياء في العالم يفقدون 22.8 مليار دولار خلال يوم بسبب خسائر "وول ستريت"

خسر أغنى عشرة أثرياء في العالم نحو 22.8 مليار دولار، الثلاثاء بعد تراجع أسواق الأسهم الأمريكية نتيجة توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية لفترة أطول.

جاء جيف بيزوس أكبر الخاسرين بقيمة 4.8 مليار دولار، لتهبط ثروته إلى 148 مليار دولار، ثم إيلون ماسك بنحو 3.6 مليار دولار، ما تراجع بثروته إلى 228 مليار دولار.

وتراجعت ثروة ستيف بالمر 2.7 مليار دولار، لتصل إلى 110 مليارات دولار، بينما هبطت ثروة بيرنار أرنو 2.3 مليار دولار، لتبلغ 163 مليار دولار، وفقد لاري اليسون 2.2 مليار دولار من ثروته، لتصل إلى 119 مليار دولار.

وجاء مارك زوكربيرج سادس الخاسرين بـ2.1 مليار دولار، لتهبط ثروته إلى 109 مليارات دولار، ولاري بايج 1.5 مليار دولار (ثروته 119 مليار دولار)، وسيرجي بيرين 1.4 مليار دولار (ثروته 113 مليار دولار).

وانخفضت ثروة وارن بافيت 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 115 مليار دولار، بينما هبطت ثروة بيل جيتس 941 مليون دولار، لتتراجع ثروته إلى 122 مليار دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية