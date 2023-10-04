طهران : إلغاء مباراة لكرة القدم لا يؤثر في علاقاتنا مع الرياض

قال وزير الخارجية الإيراني اليوم، إن إلغاء مباراة في كرة القدم هذا الأسبوع بين ناد إيراني وضيفه السعودي لن يؤثر في العلاقات التي استؤنفت هذا العام بين البلدين.

وألغيت مباراة سباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي التي كانت مقررة الاثنين في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بسبب ظروف غير متوقعة، حسب ما أعلن الاتحاد القاري.

وبحسب "الفرنسية"، ذكر أمير عبداللهيان أنه كان اتصال مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أثناء أحداث المباراة هذه، مؤكدا أن العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما، ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية بين يدي أي من الطرفين، داعيا الاتحاد الآسيوي، للتعامل مع المباراة من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن طهران والرياض اتفقا على تحديد موعد جديد لها.

وأبرمت طهران والرياض في أبريل اتفاقا برعاية بكين لاستئناف العلاقات وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين، وفي ظل هذا الاتفاق سمح الاتحاد الآسيوي بإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية بنظام الذهاب والإياب في البلدين، بعد إقامتها على أرض محايدة منذ 2016.

واستضافت إيران في 19 سبتمبر أول فريق سعودي على أراضيها منذ سبعة أعوام، حين فاز النصر على مضيفه برسيبوليس بنتيجة 2-0، ولم يحل إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في إقامة مباراة أخرى كانت مقررة الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران ضمن دوري أبطال آسيا كذلك، وانتهت بفوز الهلال على مضيفه نساجي 3-0.