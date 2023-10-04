الذهب يتراجع في ظل ارتفاع الدولار وعوائد السندات

عادت أسعار الذهب اليوم لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1819 دولارا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (07:23) بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة إلى 1835.50 دولار.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار، مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في 16 عاما، ما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وينظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار وفقا لوكالة "رويترز" على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9 في المائة إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 في المائة إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.

