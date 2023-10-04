مخفضا الرسوم .. نادي الإبل يفتح باب التسجيل لمهرجان الملك عبد العزيز

أتاح نادي الإبل التسجيل في منافسات مهرجان الملك عبد العزيز المقام ديسمبر المقبل في الصياهد شمال شرق الرياض، مع خفض رسوم التسجيل بما فيها توثيق السلالات والشرائح الإلكترونية المزروعة في كل متن.

وحفز النادي الراغبين في التسجيل بالخفض المتدرج بحيث ترتفع الرسوم كلما اقترب المهرجان على أن تبلغ 36 في المائة من القيمة الفعلية قبل البدء بشهر وتصل إلى 72 في المائة مع ديسمبر المحدد للانطلاق.

وتشمل المنافسات 11 فئة بما فيها "بيرق الموحد"، و "سيف الملك"، و "شوط الأميرة نورة"، بجانب مزاين السواحل، والأصائل، ومسابقتي الهجيج، والطبع، على أن تكون جميع المسابقات مشتملة على ألوان الإبل الستة، ويركز النادي في منصته على أن يكون هو الرائد عالميا في تنظيم سلالات الإبل وتوثيق سجلاتها.

وترتبط علمية التوثيق بقاعدة بيانات تحفظ جميع السلالات لملاك الإبل المستهدفين، وذلك لتمكينهم من إصدار وثيقة إلكترونية عن كل متن من الإبل، والدخول على الوثائق الخاصة بإبلهم والحصول عليها إلكترونيا، وسيمنح كل مالك موثق بطاقة للمتن الواحد، تحتوي على المعلومات اللازمة، مع تفاصيل الخصائص.

وأعلن نادي الإبل البدء باستقبال طلبات التسجيل عبر منصة النادي الإلكترونية والموافقة على الشروط الموضوعة ودفع الرسوم، ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل مهرجان سنوي يقام في الصياهد الجنوبية من صحراء الدهناء في السعودية، ويسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعريف الأجيال بتراثهم وعراقتهم، وتعريف العالم بهذا المكون التاريخي المهم الذي أصبح ثروة ثقافية وتراثية واقتصادية.

ويهدف المهرجان إلى تأصيل الاهتمام بالإبل بوصفها موروثا أصيلا في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتشجيع المحافظة على السلالات والأوصاف المتميزة في عالم الإبل وتنميتها، وأصبح وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية متميزة، لكونه أحد أضخم المهرجانات التي تعنى بمسابقات الإبل، إضافة إلى البرامج والفعاليات المصاحبة، كما يتميز بالحضور الكبير من مختلف الفئات العمرية من المواطنين وغيرهم من مختلف دول العالم، ويقوم "نادي الإبل" بدور تنظيمي وإشرافي على المهرجان بوصفه الجهة المسؤولة عن الإبل وتطويرها في السعودية.