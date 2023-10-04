قبل اجتماع لـ"أوبك +" .. تراجع النفط وسط مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط اليوم، قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف "أوبك +" إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 90.86 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 89.18 دولار للبرميل، وأظهرت بيانات مساء أمس زيادة فرص العمل في أمريكا بأكبر قدر في أكثر من عامين ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الأمريكية.

وبجانب المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، تعرض النفط لضغوط بسبب المخاوف من أن تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف الطلب، لأنها تجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توفر قوة سوق العمل مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول"، ومن المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع اليوم، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" أنه من المتوقع أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى آسيا، للشهر الخامس على التوالي، وقال برايان مارتن ودانيال هاينز المحللان في بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن "تغير اتجاه أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يكون سببا لإبقاء أوبك + على اتفاق خفض الإمدادات دون تغيير في اجتماع اليوم".

في الوقت نفسه، قال مسؤول نفطي عراقي لـ"رويترز" إن المحادثات لاستئناف صادرات النفط العراقي من خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف استمر ستة أشهر.

ونقلت "إنترفاكس"، عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله إن روسيا لن تحدد إطارا زمنيا لحظر تصدير الوقود الذي فرضته الشهر الماضي، والذي سيظل قائما طالما كان ضروريا لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعالجة النقص في السوق المحلية.

ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب العرض والطلب في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات اليوم. ويشير متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت "رويترز" آراءهم إلى تراجع مخزونات الخام 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.