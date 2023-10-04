«نمو» تفقد 247 نقطة بتداولات قيمتها 40 مليون ريال

فقدت السوق الموازية «نمو» 247 نقطة، ما يعادل 1 في المائة لتغلق عند 22544 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 19 في المائة بنحو 9.5 مليون إلى 40 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 24 في المائة بواقع 777 ألفا لتبلغ 2.4 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 4008 صفقات مرتفعة 146 صفقة بمقدار 4 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نبع الصحة" بنحو 7.9 في المائة ليبلغ 97 ريالا، يليه "القمم" بـ7.8 في المائة ليصل إلى 130 ريالا، وحل ثالثا سهم "تدوير" 4.8 في المائة، حيث أغلق عند 7.97 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 23 في المائة ليغلق عند 6.22 ريال، يليه "برج المعرفة" بـ8.7 في المائة إلى 7.46 ريال، وحل ثالثا سهم "أقاسيم" بمقدار 6.7 في المائة مقفلا عند 62.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "البخور الذكي" بنحو 8.7 مليون ريال، ثم "مناولة" بقيمة 3.2 مليون ريال، وحل ثالثا "منزل الورق" بمبلغ ثلاثة ملايين ريال.