«وول ستريت» تهبط مع ارتفاع عوائد السندات .. التركيز على بيانات الوظائف

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضعة أعوام، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الحاسمة لقياس توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 114.51 نقطة، بنحو 0.34 في المائة، إلى 33318.84 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.64 نقطة، أو 0.43 في المائة، عند 4269.75 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 78.09 نقطة، بمقدار 0.59 في المائة إلى 13229.68 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر أمس، متأثرة بانخفاض أسهم شركات المرافق والتعدين الحساسة لأسعار الفائدة، بينما زادت الرهانات على أن معدلات الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار.

وأدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ 16 عاما.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة ليلامس أدنى مستوى له منذ 24 مارس.

وقاد مؤشر شركات المرافق عمليات التراجع في القطاع، إذ انخفض 2.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في أكثر من 11 شهرا متأثرا باحتمال رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سهم "أورستد" لتطوير طاقة الرياح البحرية 6 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، كما تراجع سهم "فيستاس ويند سيستيمز" 5.5 في المائة.

وهبطت أسهم شركات التعدين 2.6 في المائة مع انخفاض أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر مقابل الدولار الذي ارتفع.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية الأوروبية مع تراجع أسهم البنوك 0.9 في المائة.

وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر أمس، مع تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإطالة أمد تشديد السياسات المالية.

وواصل مؤشر نيكاي خسائره في فترة ما بعد الظهيرة، وانخفض إلى 31157.40، للمرة الأولى منذ الأول من يونيو، قبل أن يغلق متراجعا 1.64 في المائة عند 31237.94 نقطة.

ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211 وارتفعت أسهم 11 فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا نحو 1.68 في المائة، وتراجع سهما "تويوتا موتور" 3.05 في المائة و"مازدا" 6 في المائة.

وكانت أسهم قطاع الموارد الأسوأ أداء، ومن بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، قاد قطاع التعدين الانخفاضات وتراجع 6.26 في المائة، وتلاه قطاع الشركات المنتجة للنفط والفحم الذي هبط 5.47 في المائة.