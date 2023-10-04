الأردن يعتزم رفع أهدافه للطاقة المتجددة .. تشكل 27 %

قال صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أمس إن الأردن يعتزم رفع أهدافه للطاقة المتجددة بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل، مع اقتراب البلاد من هدفها لعام 2030 المتعلق بنسبة الطاقة المتجددة التي تستخدمها.

وأضاف الخرابشة لـ"رويترز"، أن الطاقة المتجددة تشكل الآن نحو 27 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد، وهو ما يقترب من نسبه 30 في المائة المستهدفة بحلول 2030 وهو الهدف الذي سيجري تحديثه.

وسيكشف الأردن عن استراتيجيته للهيدروجين الأخضر، إلى جانب أهدافه لعام 2030 وما بعده.

وقال الخرابشة "نتوقع اليوم نحو 500 أو 600 ألف طن من الهيدروجين الأخضر قبل 2030 ولدينا أهداف أخرى حتى 2040 و2050".

وأضاف أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان والإمارات والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا أبدت اهتمامها بخطط الهيدروجين الأخضر في الأردن. وذكر أن من المتوقع إبرام اتفاقيات أولية بخصوص الهيدروجين الأخضر "خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف أن الأردن يتطلع أيضا إلى زيادة الإنتاج في حقل الريشة للغاز الطبيعي الذي يبلغ حاليا نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا "إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2030".

وتابع أن هناك خططا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي محليا أيضا. وذكر أن أسعار الوقود المحلية تحددها أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وأوضح قائلا "إنه تعديل شهري يوضح الأسعار العالمية. ليس الهدف زيادة الأسعار بل يتعلق الأمر بالأسواق الدولية".