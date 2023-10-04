مصر تستأنف تصدير الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر وفقا لما هو مخطط له.

وقال لـ"رويترز"، أمس، "نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد".

ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنويا، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه عام 2025، ما سيجعلها مصدرا رئيسا للغاز الطبيعي المسال.

لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي منع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تصدير أي كميات في يونيو. وتواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

وتحاول مصر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إذ تبيع الغاز الذي تستخرجه وتعيد تصدير الغاز كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. لكن البلاد عانت انقطاع التيار الكهربائي في الصيف وانخفض إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام.

وقال الملا: إنه يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء، لكنه لم يذكر موعدا محددا. وأضاف الملا: "سبب انقطاع الكهرباء هو الطلب الإضافي بسبب موجة الحر" وطول النهار في فصل الصيف. وتابع "أعني أن الجو حار كما تعلمون لذا يستهلك الأفراد مزيدا من الطاقة".

وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط.