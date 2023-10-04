توقعات ببداية متأخرة لدورة خفض الفائدة في كوريا .. الربع الثالث من 2024

من المتوقع أن يبدأ بنك كوريا المركزي في خفض سعر الفائدة الرئيس في الربع الثالث من العام المقبل بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، حسبما أظهر تقرير أمس.

وقال كيم جي-مان، كبير المحللين في شركة سامسونج للأوراق المالية، في التقرير، إنه كان من المتوقع في البداية أن يبدأ بنك كوريا المركزي في خفض سعر الفائدة الرئيس في أوائل العام المقبل، لكن من المتوقع الآن أن تبدأ دورة خفض الفائدة في وقت أبعد من ذلك.

وفي أغسطس، حافظ بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيس ثابتا عند 3.5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي بعد سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

وعزا كيم التأخير المحتمل في خفض سعر الفائدة من قبل بنك كوريا المركزي إلى وضع التضخم الصعب محليا وسياسة التشديد النقدي الأمريكي التي من المرجح أن تبقي سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي "أعلى فترة أطول"، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وفي الأسبوع الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس للإقراض دون تغيير عند ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، لكنه أثار إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام لخفض التضخم إلى هدفه عند 2 في المائة.

وقال كيم: "لا يمكننا أن نستبعد إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع إضافي لأسعار الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، وسترتفع الزيادة في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في كوريا الجنوبية حتما إلى 4 في المائة بحلول نهاية هذا العام".

وقال كيم: "من المرجح ألا ينخفض معدل الزيادة في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية عن 3 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، كما سينخفض معدل التضخم الأساسي، لكن بوتيرة بطيئة". إلى ذلك، من المقرر أن تقوم شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، بتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لشركة الحوسبة الكندية الناشئة تينستورينت Tenstorrent، وفقا لما صرحت به الشركة الكندية.

قالت الشركة الكندية: إنها اختارت فريق خدمات تصميم مسابك سامسونج لتصنيع الشرائح، التي يمكن استخدامها في مجوعة واسعة من التطبيقات من الأجهزة المتطورة إلى مراكز البيانات من أجل "ضمان أعلى مستوى جودة وقدرات التصنيع المتطورة".

وقال جيم كيلر الرئيس التنفيذي لشركة تينستورينت في بيان: "التزام مسابك سامسونج بتطوير تكنولوجيا أشباه الموصلات يتماشى مع رؤيتنا لتطوير "ريسك فايف" والذكاء الاصطناعي ويجعلهما شريكين مثاليين لإطلاق شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا في الأسواق".

وقال ماركو تشيساري، رئيس أعمال مسابك سامسونج في الولايات المتحدة، إن نود (node) تصنيع السيليكون المتقدمة من سامسونج ستعمل على تسريع ابتكارات تينستورينت في هذه المجالات.

يشار إلى أن وزارة الصناعة الكورية قالت الأحد الماضي: إن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت للشهر الـ12 على التوالي في سبتمبر بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكن البلاد سجلت فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وجاء هذا الانخفاض مع تراجع صادرات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيس للبلاد، بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي بسبب انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

وتشهد الصادرات انخفاضا على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من جانب الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 12 شهرا على التوالي.

لكن شهد سبتمبر أقل انخفاض على أساس سنوي في الصادرات حتى الآن هذا العام، ما زاد الآمال بتحسن الوضع في الأشهر المقبلة.

وانخفضت الشحنات الصادرة للبلاد بنسبة 8.3 في المائة في أغسطس بعد انخفاض بنسبة 16.2 في المائة في الشهر السابق. وفي الربع الأول، انخفضت الصادرات بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي، وفي الربع الثاني سجلت انخفاضا بنسبة 16.2 في المائة.