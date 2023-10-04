اليابان تضخ دعما إضافيا لتعزيز إمدادات الرقائق في مواجهة تهديدات الأمن الاقتصادي

أكد ياسوتوشي نيشيمورا وزير الصناعة الياباني أمس، أن اليابان ستقدم دعما إضافيا يصل إلى 192 مليار ين (1.3 مليار دولار) لمصنع تابع لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية في مقاطعة هيروشيما، وذلك ضمن جهود البلاد لتعزيز سلسلة إمدادات الرقائق.

وذكرت وكالة (كيودو اليابانية) للأنباء أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد الإعلان عن دعم بقيمة 46.5 مليار ين في وقت سابق، تضيف إلى جهود اليابان الرامية لضمان إمدادات مستقرة من الرقائق في الوقت الذي يمثل فيه تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين تهديدا على الأمن الاقتصادي للبلاد.

وقالت شركة ميكرون إنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 500 مليار ين في اليابان خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتعتزم الشركة البدء في إنتاج واسع النطاق لرقائق الذاكرة العشوائية ذات الجاما النشطة من الجيل المقبل خلال 2026. يشار إلى أن "ميكرون" ليست شركة الرقائق الإلكترونية الوحيدة التي تحصل على دعم مالي من اليابان.

وكانت اليابان قد قررت توفير نحو 476 مليار ين لبناء مصنع لشركة تايوان لأشباه الموصلات في مقاطعة كوماموتو، في جنوب غرب اليابان.

يأتي ذلك في وقت أظهر فيه مسح للبنك المركزي الياباني تحسن معنويات الشركات في البلاد خلال الربع الثالث، بما يشير إلى أن الظروف تصبح مواتية لتحقيق تعاف اقتصادي مستقر، رغم أن التباطؤ العالمي لا يزال يبقي صناع السياسات حذرين بشأن النظرة المستقبلية.

وتحسنت معنويات الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، بما يظهر استفادة تجار التجزئة من انتعاش في الاستهلاك بعد إلغاء القيود المرتبطة بكورونا. وأشار المسح إلى أن الشركات أبقت أيضا على خطط إنفاق قوية وسط شح في العمالة، بما يشير إلى أن الظروف ملائمة أمام بنك اليابان للتخلص التدريجي من برنامجه التحفيزي الضخم. وأظهر مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان ويحظى بمتابعة وثيقة تحسن المؤشر الرئيس لمعنويات كبار المصنعين إلى تسعة في سبتمبر من خمس نقاط في يونيو، متجاوزا توقعات السوق لقراءة عند ستة ومسجلا تحسنا للربع الثاني على التوالي.

كما أظهر المسح أن مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية وصل إلى 27 نقطة ارتفاعا من 23، ما يزيد على متوسط توقعات السوق عند 24 نقطة وبتحسن للربع السادس على التوالي. وهذه القراءة هي الأعلى منذ نوفمبر 1991.

وزاد الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبيرة في مختلف الصناعات بنسبة 13.6 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات مقابل 13.4 في المائة في الربع الثاني.

في الوقت نفسه سجل مؤشر ثقة شركات التصنيع الصغيرة سالب خمس نقاط خلال الربع الثالث، في حين سجل مؤشر الشركات غير الصناعية الصغيرة 12 نقطة.

ولفت تقرير اقتصادي نشر أمس الأول إلى تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.5 نقطة مقابل 49.6 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.