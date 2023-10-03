أمين عام "أوبك": الطلب على الطاقة سيرتفع 25%

أعلن هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن المنظمة ستطلق توقعاتها المحدثة لمستويات الطلب خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة بالمقارنة مع المستويات الحالية، كما سيتزايد عدد السكان بنحو 1‪.‬6 مليار نسمة حتى عام 2045، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الاقتصاد العالمي.

وأضاف بأن النمو العالمي مستمر برغم وجود بعض الانخفاضات سابقا، حيث يمر الاقتصاد العالمي بعدة مراحل.

وقال الغيص لـ"وام" أن هذه الأرقام تؤكد أن العالم سيحتاج لمزيد من الطاقة، حيث لن يستطيع مصدر واحد من الطاقة تغذية متطلبات العالم مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة ومستويات النمو السكاني، ولذلك ندعم الاستثمار في الصناعة النفطية.

وأضاف بأن هدف "أوبك" يتمثل في إمداد العالم بالطاقة، وفي دعم الاستثمار بالصناعة النفطية بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما قال الغيص أن هناك دولا رائدة استطاعت التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الصناعة النفطية، مثل السعودية والإمارات والكويت وعدد من الدول الإفريقية، حيث تمكنت هذه الدول من الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، وتعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري.

وأشار الغيص إلى إن أذربيجان والمكسيك وماليزيا وبروناي وروسيا والبرازيل، دولا تمتلك ثقلا وإنتاجا نفطيا كبيرا وعالميا. مؤكدا أن "أوبك" تؤمن بسياسة التحاور والتشاور، وبالتالي ستبقى أبوابها مفتوحة إذا أرادت أي دولة الانضمام إليها ولديها الأهداف نفسها وتنطبق عليها الشروط والمعايير الموجودة في ميثاق "أوبك".

وأكد الأمين بأن "أوبك" في حوار مستمر مع المنتجين في أمريكا وكندا وبريطانيا والنرويج، باعتبار أن السوق النفطي واحد، وعلينا جميعا المحافظة على ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاتزان في أسعار النفط.

وقال أيضا بأن المنظمة ستشارك بجناح خاص للمرة الأولى، في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وذلك في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية "COP28".