جاك ويلش .. جاك العلم

أغلب -إن لم يكن جميع- علماء الإدارة والقيادة يتفقون على أن التجارب الشخصية والسير الذاتية للمبدعين القادة، تعادل مئات الكتب والنظريات، لأنها باختصار تعطي الخلاصة من تجربة حقيقية. ورغم حقيقة هذا المبدأ، إلا أن من النادر أن نجد قصصا لقادة عظام.

يطلق على القيادي الفذ جاك ويلش "مدير القرن" الرئيس السابق لشركة جنرال إليكتريك. قدم ويلش عدة رسائل قيادية بارعة بل يعد مؤسس أهم النماذج الإدارية الناجحة في العالم لكل المهتمين بالإدارة والقيادة، خصوصا بعد أن قدم وصفة 4E السحرية للقادة التي تشمل الطاقة والتحفيز والتحدي أو الحزم والتنفيذ.

قد مرر ويلش ثماني قواعد عظيمة بمنزلة المعلقات الثمانية لممارسة القيادة. فالقائد يستغل الفرص للتعلم دون خجل أو ملل. والقادة يلهمون الآخرين ويجعلونهم يؤمنون برؤيتهم بل يستجيبون لها. كما أن الطاقة الإيجابية في بيئة العمل تحقق النضوج للقائد. وأيضا القادة لديهم الشجاعة لاختيار واتخاذ القرارات التي ربما لا تحظى بشعبية بين فريق العمل عندما يكون ذلك في مصلحة العمل.

كما يشير جاك إلى أن القادة فضوليون بطبيعتهم. ويتعاملون مع الأخطار من خلال الأمثلة من أجل إلهام الموظفين لتعزيز الثقة. أخيرا القادة يحبون أن يحتفلوا بتحقيق النجاحات والإنجازات الجماعية لا الفردية لضمان استمرارية منظومة العمل. والقادة يطرحون الأسئلة ومنفتحون على الحوار البناء.

يعترف ويلش أن الأخطاء في بدايات حياته، قادته إلى النجاح وأن كل ما فعله هو وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة. بالمختصر جاك العلم يا من تبحث عن أهم دروس وفنون القيادة في القرن الـ20، فسيرة جاك ويلش سيرة عميقة مليئة بالدروس والتجارب الملهمة.