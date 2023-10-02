تحذير من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية على الفلبين

قرويون يجمعون ممتلكاتهم في أعقاب عاصفة ناجمة عن اقتراب إعصار دمر منازلهم، في قرية ساحلية في مانيلا بالفلبين. وحذر مكتب الأرصاد الجوية الحكومي الفلبيني السكان في جزيرة لوزون الشمالية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية قد بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار المداري كوينو، الذي وصل مؤخرًا إلى فئة الإعصار.

وتقع كوينو على بعد 675 كيلومترًا شرق أباري بمقاطعة كاجايان، حيث تهب عليها رياح تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومترًا في الساعة بالقرب من المركز وسرعة تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة. (إ.ب.أ).